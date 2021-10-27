Молодая кемеровчанка попала под колеса автомобиля

Инцидент на проезжей части с участием пешехода произошел вчера вечером около 18:53 по местному времени в районе улицы Гагарина, 87, в кузбасской столице. В ОГИБДД Кузбасса корреспонденту интернет-журнала AVOKADO рассказали, что 56-летний водитель машины Skoda совершил наезд на 37-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

– В результате ДТП пострадавшей назначено амбулаторное лечение, – заключила собеседница.

Также в ведомстве отметили, что в темное время суток автомобилистам следует соблюдать предельную осторожность и предоставлять преимущество гражданам на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах. Такие меры позволят избежать аварийных ситуаций.