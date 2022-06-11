Молодая кареглазая девушка пропала без вести в Кузбассе

По данным кузбасских поисковиков, местонахождение Жанны Рустамовны Халиковой (Антоновой) из села Ишим Яйского района остается неизвестным с 8 июня 2022 года.
Приметы пропавшей: рост 172 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Предположительно, была одета в толстовку синего цвета, черные штаны и черно-белые кроссовки.
Если вам что-либо известно о том, где молодая девушка находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112. В ПСО "Лиза Алерт" также указали, что отряду требуется помощь добровольцев.
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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