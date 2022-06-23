Молодая девушка пропала без вести в Кузбассе

К поискам исчезнувшей Виолетты Юрьевной Иноземцевой подключились волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Из ориентировки следует, что 19-летняя девушка исчезла 20 июня в Новокузнецке.

Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, глаза голубые. Она была одета в черную спортивную кофту, голубые джинсы, белые кроссовки. С собой у нее была сумка коричневого цвета.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местоположении девушки, сообщите об этом по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.