Молодая девушка попала в больницу после жесткого ДТП со спорткаром в центре Кемерова

0
Фото:  

В кузбасской столице минувшим днем проезжую часть не поделили две иномарки. В результате столкновения помощь медиков потребовалась молодой девушке.

В среду, 20 июля, в 18:30 на улице Красноармейская, 120 произошло жесткое столкновение двух "японцев", о чем AVOKADO рассказали очевидцы события. В результате ДТП в больницу попала 18-летняя девушка, находившаяся на пассажирском месте спортивного авто.


Как уточнили в ГИБДД города Кемерово, 23-летний водитель Mitsubishi Lancer двигался по ул. Красноармейской и при перестроении не убедился в безопасности своего маневра, что привело к столкновению с красным спорткаром Mitsubishi GTO, за рулем которого находился 26-летний водитель. Отмечается, что вторая машина двигалась в попутном направлении. Травмированная находится в стационаре.


В Госавтоинспекции призвали водителей не пренебрегать правилами ПДД и при перестроении обязательно убеждаться в том, что маневр будет являться безопасным. Подобная предосторожность позволит автомобилистам избежать печальных последствий.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что неуступчивая автоледи спровоцировала ДТП на кемеровском перекрестке.

Фото: Авокадо

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38417

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined