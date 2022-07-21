Молодая девушка попала в больницу после жесткого ДТП со спорткаром в центре Кемерова

В среду, 20 июля, в 18:30 на улице Красноармейская, 120 произошло жесткое столкновение двух "японцев", о чем AVOKADO рассказали очевидцы события. В результате ДТП в больницу попала 18-летняя девушка, находившаяся на пассажирском месте спортивного авто.

Как уточнили в ГИБДД города Кемерово, 23-летний водитель Mitsubishi Lancer двигался по ул. Красноармейской и при перестроении не убедился в безопасности своего маневра, что привело к столкновению с красным спорткаром Mitsubishi GTO, за рулем которого находился 26-летний водитель. Отмечается, что вторая машина двигалась в попутном направлении. Травмированная находится в стационаре.

В Госавтоинспекции призвали водителей не пренебрегать правилами ПДД и при перестроении обязательно убеждаться в том, что маневр будет являться безопасным. Подобная предосторожность позволит автомобилистам избежать печальных последствий.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что неуступчивая автоледи спровоцировала ДТП на кемеровском перекрестке.