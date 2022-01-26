Молодая автоледи спровоцировала массовое ДТП с "КамАЗом" в центре Кемерова

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Накануне вечером в кузбасской столице произошла авария с участием четырех машин. Оказалось, что столкновение спровоцировала молодая водитель иномарки, которая решилась на опасный маневр.

Авария с участием сразу четырех машин произошла накануне 25 января около 19:24 по местному времени на улице Терешковой возле строение №47. По данным кемеровской ГИБДД, 24-летняя женщина за рулем Honda двигалась со стороны проспекта Притомского и при перестроении не убедилась в безопасности маневра, из-за чего спровоцировала столкновение с Volkswagen Touareg, который двигался в попутном направлении.

– После контакта Volkswagen отбросило на встречную полосу, где он влетел в Skoda Rapid, а ее в свою очередь отбросило под колеса автомобиля "КАМАЗ" с полуприцепом. В результате, травмы получил 38-летний водитель чешской легковушки, – прокомментировали AVOKADO в ведомстве.

Пострадавший находится на амбулаторном лечении, его жизни ничего не угрожает. Инспекторы напомнили, что согласно правилу 2.6.1. ПДД, если вы стали участником аварии, в результате которой причинен только материальный ущерб, обошлось без пострадавших, то автомобилистам необходимо зафиксировать все обстоятельства любым способом (фото, видео), а после следует убрать машины с проезжей части, чтобы не создавать помех другим участникам дорожного движения.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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