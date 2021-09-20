Мокрый снег и похолодание до -5°C придут в Кузбасс на неделе

В ночь на вторник, 21 сентября, в Кузбассе ожидается -1,+4°C, днем потеплеет, но ненамного: +3,+8°C. Также в ночное время пройдет мокрый снег. Ветер разгонится до 15-16 м/с.

В среду, 22 сентября, до восхода солнца -2,+3°C, с восходом +3,+8°C. Северо-западный ветер с порывами до 14 м/с. Небольшие, в некоторых районах умеренные осадки, ночью также мокрый снег.

В четверг, 23 сентября, метеорологи прогнозируют ночные -3,+2°C, дневные +4,+9°C.

— Местами слабые осадки, ночью с мокрым снегом, — рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

Последний день рабочей недели, 24 сентября, будет также прохладным: до рассвета подморозит от 0 до -5°C, а в светлое время суток +3,+8°C. Северный ветер, днем без существенных осадков, а ночью снова мокрый снег.