Мокрый снег и метели ожидают кузбассовцев в первые выходные декабря

Температура в Кузбассе в пятницу, 3 декабря, опустится до -17,-22°C ночью. Днем потеплеет до -2,+3°C. Ветер юго-западный, с порывами до 13 метров в секунду. Днем пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На некоторых территориях региона ожидаются метели и гололедно-изморозевые явления.

Первый выходной день будет теплее. Ночью столбики термометров покажут от -2°C до -12°C, а днем от 0°C до -5°C. Ветер юго-западный, с порывами до 20-22 метров в секунду. И ночью и днем ожидается снег, метели, гололедные явления. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 5 декабря, температура ночью опустится до -7,-12°C, а днем будет держаться в пределах от -1°C до -6°C. Направление ветра не изменится, однако скорость его порывов снизится до 11-16 метров в секунду. Днем местами пройдет снег и мокрый снег, сообщают специалисты кемеровского гидрометцентра.

Погода в понедельник новой рабочей недели существенно не изменится. Ночью столбики термометров упадут до -12°C, днем до -8°C. Местами пройдет умеренный снег. На дорогах снежный накат и гололедица.