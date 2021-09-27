Мокрый снег и гололед сохранятся в Кузбассе до конца рабочей недели

Согласно данным синоптиков, во вторник, 28 сентября, по Кемеровской области ночная температура составит -2ºС, -7ºС, дневная - +4ºС, +9ºС. Местами ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также возможно его отложение. Ночью и утром на дорогах образуется гололед.

В ночь на среду, 29 сентября, столбик термометра опустится до -1ºС, -6ºС. Днем потеплеет до +5ºС, +10ºС и пройдут небольшие дожди, по югу области - умеренные.

В последний день сентября температура воздуха понизится до +4ºС, +10ºС, а ночью, наоборот, потеплеет до 0ºС, +5ºС. Ночью в Кузбассе пройдет мокрый снег, а днем - дождь.

В пятницу, 1 октября, ночная температура составит +1ºС, -4ºС. Днем воздух прогреется до +2ºС, +7ºС. По области также ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Напомним, ранее в Кемеровском гидрометцентре редакции AVOKADO рассказали о причинах недавнего снегопада в Кемерове.