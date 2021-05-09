Могилы оказались завалены срубленными деревьями из-за деятельности неизвестных в Кузбассе

В одном из крупных городских сообществ, освещающих новости Кузбасса в Интернете, жители Таштагольского района рассказали о происшествии на кладбище в поселке Темиртау. Там неизвестные оставили разрубленные стволы деревьев на могилах, из-за чего были повреждены и некоторые оградки.

Также в публикации автор заверяет, что местные жители предполагают, что виновником того, что накануне произошло на местном кладбище, являются «энергетики из Таштагола. В качестве доказательства своих слов, он приводит то, что специалистам могли якобы помешать деревья.

– Представьте, придет какая-нибудь старушка (могилы старые) и увидит это разорение, что ей делать? Кто будет убирать, если с осени никто не позаботился? Похоже, никто, – пишет автор поста.

В Сети пользователи, обратившие внимание на публикацию, поставили теорию автора под сомнение, объяснив произошедшее тем, что деревья могли упасть из-за урагана, однако предположение «разбили» ровностью срезов, оставшихся на пнях, отметив, что подобное положение дел может быть свидетельством того, как работники кладбища пытаются заработать на родственниках усопших.