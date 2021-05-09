Могилы оказались завалены срубленными деревьями из-за деятельности неизвестных в Кузбассе

0
Фото:  

В Таштагольском районе могилы на кладбище оказались завалены спиленными деревьями. О происшествии на месте захоронений рассказали в Сети местные жители.

В одном из крупных городских сообществ, освещающих новости Кузбасса в Интернете, жители Таштагольского района рассказали о происшествии на кладбище в поселке Темиртау. Там неизвестные оставили разрубленные стволы деревьев на могилах, из-за чего были повреждены и некоторые оградки.


Также в публикации автор заверяет, что местные жители предполагают, что виновником того, что накануне произошло на местном кладбище, являются «энергетики из Таштагола. В качестве доказательства своих слов, он приводит то, что специалистам могли якобы помешать деревья.

– Представьте, придет какая-нибудь старушка (могилы старые) и увидит это разорение, что ей делать? Кто будет убирать, если с осени никто не позаботился? Похоже, никто, – пишет автор поста.

В Сети пользователи, обратившие внимание на публикацию, поставили теорию автора под сомнение, объяснив произошедшее тем, что деревья могли упасть из-за урагана, однако предположение «разбили» ровностью срезов, оставшихся на пнях, отметив, что подобное положение дел может быть свидетельством того, как работники кладбища пытаются заработать на родственниках усопших.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24871

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined