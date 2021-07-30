Модная зависимость, или Как перестать пить кофе литрами

Кофе – панацея?
Определить полезные свойства кофе в борьбе с вирусом, который уже второй год не позволяет расслабиться буквально всему миру, удалось ученым из Северо-Западного университета, расположенного в американском штате Иллинойс. Результаты соответствующих работ были опубликованы в иностранном издании WION. В ходе научной работы специалисты установили, что потребление горького горячего напитка способно «придать сил» борющемуся с коронавирусом организму, а точнее повысить его шансы не заразиться COVID-19 почти на 10%. Однако соответствующего эффекта от кофе можно добиться только при ежедневном употреблении напитка в количестве одной-двух чашек, говорится в исследовании.
Учеными также было проверено воздействие кофеина на организм пожилых людей. Выводы вновь удивили исследователей из американского университета. Оказалось, что влияет напиток аналогично и на представителей старшего поколения: его действия распространяется на защиту организма от пневмонии, что в целом также положительно влияет на течение COVID-19. Обусловлено это тем, что потребление кофе тесно связано с такими биомаркерами, как CRP (С-реактивный белок) и интерлейкин-6 (ИЛ-6). Их эффективность в борьбе с COVID-19 уже не раз доказывалась на практике и описана в разных научных статьях о состоянии пульмонологии в условиях пандемии коронавируса.
Результаты, полученные учеными из США, носят более промежуточный характер, а не окончательный, поскольку выявленный эффект нуждается в более глубоком изучении.
Однако подвижки все же есть, поскольку итоги соответствующего исследования играют немаловажную роль в формировании планов проработки полученной информации о влиянии различных пищевых привычек, коей и является потребление кофе, на формирование иммунитета от COVID-19. Ведь проведенная работа только доказала гипотезу ученых, согласно которой факторы питания имеют влияние на отдельные аспекты иммунной системы. В них же входит и восприимчивость к коронавирусу. Это означает, что соблюдение определенных советов при создании рациона может войти в список уже существующих рекомендаций по профилактике заболевания коронавирусом, предполагают американские исследователи.
Значит кофе полезно?
Обращая внимание на результаты вышеописанного анализа, можно с уверенностью сказать, что бодрящий напиток действительно полезен. Его положительное влияние на организм установили специалисты из разных областей медицины. Статьи с научными работами по экспертной оценке биологически активных соединений, содержащихся в кофе не раз появлялись в издании Alimentary Pharmacology & Therapeutics – рецензируемом медицинском журнале. Так вот, результаты различных работ гласят, что помимо банальной бодрости, употребление напитка способно снизить риски развития цирроза печени и угрозу возникновения некоторых раковых заболеваний. Также его польза для организма была определена группой ученых, поделившихся результатами исследования функции белка p27 с другим посвященным науке изданием - Plos Biology. Из результатов соответствующей работы следует, что при стимуляции белка кофеином он способен оказать позитивное влияние на сердечно-сосудистую систему, способствуя восстановлению ткани после сердечного приступа.
Тем не менее, человеку все же не следует забывать о том, что необходимо следить за количеством выпитого напитка, поскольку помимо положительного эффекта он может оказать и негативный. Здесь стоит говорить именно о кофенизме (зависимость от кофе – прим.ред.). Ведь исключительно чрезмерное употребление кофеиносодержащих напитков может привести к избыточной стимуляции нервной системы, повышенной возбудимости, беспокойству, тошноте и проблемам со сном. Наличие соответствующих симптомов у кофеманов подтвердила медик-специалист московского Департамента здравоохранения в ходе одной из своих бесед с журналистами. Среди других симптомов столкнувшиеся с проблемой люди также отмечают наличие головных болей как при частом потреблении кофе, так и в период отказа от него.
Считается, что потреблять без каких-либо рисков кофе можно в количестве не более двух чашек. Если вы выпиваете больше трех кружек, тот тут речь уже идет о зависимости. А любая вредная привычка ведет к истощению нервной системы человеческого организма.
Из других рекомендаций следует отметить, что принимать напиток советуют только во время трапезы. Если же пить его только так, то употребление кофе почти никак не скажется на здоровье.
Однако кофеин может оказать почти моментальное воздействие на организм – вызвать изжогу, поэтому второй раз напиток необходимо принимать во время небольшого перекуса. Если такой возможности нет – пить кофе следует не менее чем за шесть часов до сна.
Возвращаясь, наверное, к самому главному – зависимости – стоит объяснить, что провоцирует ее появление именно кофеин. О том, чем чревато ее возникновение, редакции AVOKADO рассказал кемеровский психолог Александр Беклемешев.
- Зависимость – это попытка достигнуть недостижимой цели, надеясь получить что-то, будь то энергия или спокойствие. Однако, если каждый раз обращаться к одному стимулятору, то его будет не хватать, а значит необходимо будет увеличивать, скажем так, "дозу". Таким образом, человек становится зависим от чего-то. Затем возникают такие симптомы, как раздражительность, апатия, слабость, сонливость. Правда, появляться они будут только в тот момент, когда «дозы» недостаточно. Есть разные степени зависимости: может быть слабая, как обычная привычка, так и совсем тяжелая, когда все симптомы усиливаются, и жизнь становится невыносимой без «наркотика». Все мы можем стать зависимы от чего-то, просто стоит осознавать, что, если привычка возникает, нельзя ее запускать и необходимо понимать, как ограничить от причин ее возникновения. Также не стоит забывать, что одна зависимость может перейти в другую. Самый простой пример с курением: бросил курить - начинаешь много есть или пить кофе, чтобы дать себе заряд, - рассказал психолог.
Специалист отметил, что выработка привязанности конкретно к кофе формируется благодаря привлекательному воздействию кофеина на организм: чашка напитка способна вызвать заряд бодрости, адреналина и, как следствие, повысить умственную работоспособность человека и придать ему энергии. Спустя время человеческий организм может начать испытывать необходимость в потреблении горького напитка именно из-за позитивного, на первый взгляд, эффекта. Это же, в свою очередь, и становится основной причиной привыкания, которое со временем только усилится.
Если запустить зависимость, то могут возникнуть симптомы, о которых рассказал психолог. Кроме них, особенно в тяжелых случаях, потребление напитка может привести к тахикардии и тремору рук. При постоянном употреблении кофеина эффект бодрости теряется, появляется только слабость и апатия, отметил Александр Беклемешев. Но привыкание уже есть, и отказаться от напитка становится все труднее. Сложнее становится и избавиться от цикла проблем, сопутствующих зависимости от жидкости.
Потребление кофеина в количествах, превышающих норму, может привести к самой настоящей интоксикации организма. Но все же прием напитка только в небольших дозах может пойти даже на пользу, если человеку необходимо взбодриться, указал психолог.
Заменители
Одним из способов решения проблемы может выступить поиск замещения первопричины. Для этого могут подойти другие бодрящие напитки.
Зеленый чай – также содержит кофеин, однако в гораздо меньших количествах. Его потребление способно придать заряд бодрости человеку, но каких-то плохих последствий за своим потреблением не несет. Подходит людям с недостаточностью надпочечников и тем, кто хочет похудеть или же очистить свой организм.
Матча - японский чай понравится кофеманам из-за вкуса схожего с кофе. Организм также сможет насладиться самообманом, поскольку напиток содержит множество антиоксидантов и хлорофилл. Другое полезное свойство матчи: вызов бодрости без наложения негативного эффекта в виде истощения.
Цикорий – один из самых близких по вкусу к кофе напитков, при этом не содержащих в себе ни миллиграмма кофеина. Но все равно бодрит. А происходит это, благодаря насыщению витамина B. Кроме того, содержится в нем и инулин, который способен улучшить работу пищеварительной системы и обмена веществ в целом.
Какао – имеет в составе кофеин, но всего менее 5 миллиграммов. Еще из плюсов – в какао много полезных веществ: магний, кальций, цинк, железо, калий и антиоксиданты, аналогичные тем, что находятся в зеленом чае.
Имбирный чай – «лидер» по содержанию таких полезных для организма витаминов, как: С, В1, В2. Отличается от остальных представленных позиций и наличием в составе эфирных масел, а также аминокислот. Если же потреблять напиток с добавлением лимона, а также меда, можно повысить тонизирующий эффект от него и улучшить кровообращение.
Свежевыжатый цитрусовый сок – бодрит почти также как кофеин, но пить для этих целей необходимо именно свежевыжатый. Правда, употреблять его стоит с особой осторожностью тем, кто имеет склонность к гастриту и другим проблемам с желудком. Обусловлено это высоким содержанием кислот в фрукте.
Отказ без заменителей возможен?
Хоть и просто отказаться от кофе сложнее, чем найти подходящую замену, тем не менее, это возможно. Для того, чтобы расстаться с привычкой, необходимо придерживаться нескольких правил.
Подготовка к отказу
Перед тем, как отказываться от кофе, следует подготовиться к тому, что может стать с вашим телом во время «лечения» от зависимости. Ведь из-за недостатка кофеина могут появиться довольно сильные головные боли, поэтому вам стоит вспомнить все ваши лучшие способы борьбы с ней. Поскольку избежать симптомов отвыкания почти невозможно, быть готовым к ним заранее – единственный «спасательный круг» в этой ситуации.
Бодрость от сна
Первоочередным можно назвать нормализацию своего режима, а именно – сна. Здоровый отдых поможет, особенно, если вы считаете, что кофе необходим вам именно для бодрости. Если же время вашего ночного отдыха составляет как минимум 7 часов, то о напитке вы и вовсе забудете.
Обильное питье
Необходимо также полностью следить за своим организмом: не допускать обезвоживания. Ведь потребление достаточного количества воды в купе с использованием обезболивающих способно действовать гораздо эффективнее. Также вода поможет вашему организму быстрее «акклиматизироваться» в непривычном химическом состояние.
Активный образ жизни
В борьбе с зависимостью не помешает и спорт: кардиозанятия и тренировки по аэробике. Физическая активность позволит ускорить метаболизм организма, что придаст больше сил и бодрости, чем любой напиток.
«Вынужденные меры»
Обращаться к кофеину, даже если человек планирует полностью избавиться от зависимости от него – можно. Но делать это стоит только в случаях крайней необходимости. В таких, где заряд бодрости необходим, как никогда, но взять его неоткуда.
Хоть и потребление кофе является в какой-то мере рисковым занятием, отказываться от него или нет – индивидуальное решение каждого человека. Если же на почве кофенизма возникают вышеперечисленные проблемы, то склониться скорее стоит в пользу полного отказа от него. Конечно, возможно, что дальнейшее изучение эффективности кофе в борьбе с COVID-19 добавят плюсов к позиции «за» употребления напитка. И горькой жидкостью взахлеб начнут упиваться и самые ярые противники кофе, однако результатов этих исследований еще нужно дождаться.
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