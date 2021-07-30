Модная зависимость, или Как перестать пить кофе литрами

Кофе – панацея?

Определить полезные свойства кофе в борьбе с вирусом, который уже второй год не позволяет расслабиться буквально всему миру, удалось ученым из Северо-Западного университета, расположенного в американском штате Иллинойс. Результаты соответствующих работ были опубликованы в иностранном издании WION. В ходе научной работы специалисты установили, что потребление горького горячего напитка способно «придать сил» борющемуся с коронавирусом организму, а точнее повысить его шансы не заразиться COVID-19 почти на 10%. Однако соответствующего эффекта от кофе можно добиться только при ежедневном употреблении напитка в количестве одной-двух чашек, говорится в исследовании.

Учеными также было проверено воздействие кофеина на организм пожилых людей. Выводы вновь удивили исследователей из американского университета. Оказалось, что влияет напиток аналогично и на представителей старшего поколения: его действия распространяется на защиту организма от пневмонии, что в целом также положительно влияет на течение COVID-19. Обусловлено это тем, что потребление кофе тесно связано с такими биомаркерами, как CRP (С-реактивный белок) и интерлейкин-6 (ИЛ-6). Их эффективность в борьбе с COVID-19 уже не раз доказывалась на практике и описана в разных научных статьях о состоянии пульмонологии в условиях пандемии коронавируса.

Результаты, полученные учеными из США, носят более промежуточный характер, а не окончательный, поскольку выявленный эффект нуждается в более глубоком изучении.

Однако подвижки все же есть, поскольку итоги соответствующего исследования играют немаловажную роль в формировании планов проработки полученной информации о влиянии различных пищевых привычек, коей и является потребление кофе, на формирование иммунитета от COVID-19. Ведь проведенная работа только доказала гипотезу ученых, согласно которой факторы питания имеют влияние на отдельные аспекты иммунной системы. В них же входит и восприимчивость к коронавирусу. Это означает, что соблюдение определенных советов при создании рациона может войти в список уже существующих рекомендаций по профилактике заболевания коронавирусом, предполагают американские исследователи.