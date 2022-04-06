Множество ям на кемеровском мосту стали причиной утренней пробки

Журналисты VSE42.Ru получили информацию о километровой пробке, которая появилась утром 6 апреля в Кемерове.

Дорожный затор образовался от остановки "Фабричная" в сторону цирка. Как сообщил кемеровчанин, причиной парализованному движению стал Красноармейский мост, на котором видно множество ям. Чтобы не испортить автомобиль, водители вынуждены ехать с минимальной скоростью.

Проблема асфальтного покрытия сейчас наиболее остро стоит в Кузбассе. Жалобы о ямах поступают от жителей разных городов региона. Напомним, ранее кемеровские дорожники объяснили невозможность ускорения темпов работ.