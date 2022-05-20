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Множество черных тараканов выползли из колодца в новокузнецком дворе

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Жители одного из дворов в южной столице Кузбасса заметили насекомых, появившихся на улице.

Новокузнечане в социальных сетях сообщили, что во дворе домов №29, 31 и 33 по проспекту Советской Армии появились полчища черных тараканов. Горожане сняли насекомых на видео, по которому можно судить, что вредители обитают вблизи канализационного люка.

‒ ЖЭК бездействует и другие службы тоже, ‒ посетовали кузбассовцы.

Кроме того, жильцы дома №60 по улице Кирова также сообщили, что встречают насекомых на улицах.

‒ ...там в темное время суток просто рой тараканов, все колодцы черные, хрустят под ногами, бегают в подвалы соседних домов, ‒ рассказала одна из горожанок.

Администрация Новокузнецка отреагировала на обращение, оставленное в комментариях. Специалисты заявили, что передали информацию в комитет ЖКХ для уточнения даты работ по санитарной обработке территории.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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