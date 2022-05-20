Множество черных тараканов выползли из колодца в новокузнецком дворе

Новокузнечане в социальных сетях сообщили, что во дворе домов №29, 31 и 33 по проспекту Советской Армии появились полчища черных тараканов. Горожане сняли насекомых на видео, по которому можно судить, что вредители обитают вблизи канализационного люка.

‒ ЖЭК бездействует и другие службы тоже, ‒ посетовали кузбассовцы.

Кроме того, жильцы дома №60 по улице Кирова также сообщили, что встречают насекомых на улицах.

‒ ...там в темное время суток просто рой тараканов, все колодцы черные, хрустят под ногами, бегают в подвалы соседних домов, ‒ рассказала одна из горожанок.

Администрация Новокузнецка отреагировала на обращение, оставленное в комментариях. Специалисты заявили, что передали информацию в комитет ЖКХ для уточнения даты работ по санитарной обработке территории.