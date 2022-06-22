Множество бытовых отходов покоилось вблизи кузбасских водоемов

Вблизи кузбасских водоемов был собран один кубометр твердых бытовых отходов, которые обнаружились на береговой полосе протяженностью 60 километров. Об этом корреспонденту AVOKADO рассказали в региональном департаменте по охране объектов животного мира.

Среди мусора, найденного специалистами, были: якорный трос, сети для рыбной ловли, различные виды грузов для рыбалки. При этом одним из предметов поиска были также затонувшие или бесхозные водные транспортные средства, однако в 2021-2022 годах их обнаружено не было.

Все отходы вывезли и утилизировали на специализированном полигоне.