Множество бытовых отходов покоилось вблизи кузбасских водоемов

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Специалисты рассказали, что удалось обнаружить на берегах водных объектов в Кемеровской области.

Вблизи кузбасских водоемов был собран один кубометр твердых бытовых отходов, которые обнаружились на береговой полосе протяженностью 60 километров. Об этом корреспонденту AVOKADO рассказали в региональном департаменте по охране объектов животного мира.


Среди мусора, найденного специалистами, были: якорный трос, сети для рыбной ловли, различные виды грузов для рыбалки. При этом одним из предметов поиска были также затонувшие или бесхозные водные транспортные средства, однако в 2021-2022 годах их обнаружено не было.


Все отходы вывезли и утилизировали на специализированном полигоне.

Да!
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