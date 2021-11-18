Множественные переломы: кузбассовец сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Следствие установило, что в мае 2021 года 32-летний прокопчанин, находясь за рулем легкового автомобиля, совершил наезд на 68-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Позднее мужчина объяснил правоохранителям, что отвлекся на детей, находившихся на обочине, и из-за этого не заметил пенсионерку.

Сбитая прокопчанка получила множественные переломы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Полученные травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Возбужденное в отношении кузбассовца дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" было направлено в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.