Множественные деформации асфальта встревожили кемеровчан

Кемеровчане сообщили о проблеме в социальных сетях. Горожане рассказали, что асфальт на улице Правая Гавань, близ съезда на круговое движение, имеет множественные деформации в виде колеи.

‒ ... множественные деформации в виде колеи. Сейчас в летнее время проезжая по этой дороге автомобиль бросает по колее из стороны в сторону при разрешенной скорости на этом участке 40 км в час. В зимнее время ситуация усугубится, ‒ отметили пользователи Сети в Telegram-канале мэра Ильи Середюка.

Кроме того, колею жители областного центра заметили и на перекрестке улицы Терешковой и проспекта Октябрьского, отметив, что автомобиль проезжает по данному участку "как по стиральной доске".

На обращение горожан отреагировали сотрудники МБУ "Кемеровские автодороги". Они рассказали, что рассмотрят возможность ремонта асфальтобетонного полотна уже в строительный сезон текущего года. Однако работы будут проведены при наличии финансирования.