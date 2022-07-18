Множественные деформации асфальта встревожили кемеровчан

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Жители кузбасской столицы обратили внимание на образовавшуюся на улицах колею. Специалисты прокомментировали ситуацию.

Кемеровчане сообщили о проблеме в социальных сетях. Горожане рассказали, что асфальт на улице Правая Гавань, близ съезда на круговое движение, имеет множественные деформации в виде колеи.

‒ ... множественные деформации в виде колеи. Сейчас в летнее время проезжая по этой дороге автомобиль бросает по колее из стороны в сторону при разрешенной скорости на этом участке 40 км в час. В зимнее время ситуация усугубится, ‒ отметили пользователи Сети в Telegram-канале мэра Ильи Середюка.

Кроме того, колею жители областного центра заметили и на перекрестке улицы Терешковой и проспекта Октябрьского, отметив, что автомобиль проезжает по данному участку "как по стиральной доске".


На обращение горожан отреагировали сотрудники МБУ "Кемеровские автодороги". Они рассказали, что рассмотрят возможность ремонта асфальтобетонного полотна уже в строительный сезон текущего года. Однако работы будут проведены при наличии финансирования.

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