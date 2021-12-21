Многотонный грузовик превратился в груду металла после ДТП в Кузбассе

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Автоавария с двумя грузовиками произошла близ одного из городов Кемеровской области. Сотрудники региональной ГИБДД прокомментировали инцидент.

Пользователи социальных сетей выложили фотографии, сделанные неподалеку от Мариинска. На снимках видны два грузовика, получивших значительные повреждения в результате ДТП, а также один из водителей, лежащий на земле. Очевидцы сообщили, что один из участников аварии скончался. Корреспондент AVOKADO обратился за подробностями в ГИБДД Кузбасса.


Инцидент произошел 17 декабря, в 22:40 на территории Мариинского муниципального района. По предварительной информации, водитель грузовика "ISUZU GIGA", мужчина 1970 года рождения, двигался со скоростью, которая не обеспечивала возможность постоянного контроля за движением. Из-за этого автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с "КамАЗом". Водитель "КамАЗа", мужчина 1984 года рождения, скончался от полученных травм до прибытия медиков. Управлявший "ISUZU" травм не получил, сообщают в пресс-службе региональной ГИБДД.


Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.


ГИБДД напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Водителям следует выбирать безопасную скорость движения с учетом погодных условий и дорожной ситуации.

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