Многотонный грузовик превратился в груду металла после ДТП в Кузбассе

Пользователи социальных сетей выложили фотографии, сделанные неподалеку от Мариинска. На снимках видны два грузовика, получивших значительные повреждения в результате ДТП, а также один из водителей, лежащий на земле. Очевидцы сообщили, что один из участников аварии скончался. Корреспондент AVOKADO обратился за подробностями в ГИБДД Кузбасса.

Инцидент произошел 17 декабря, в 22:40 на территории Мариинского муниципального района. По предварительной информации, водитель грузовика "ISUZU GIGA", мужчина 1970 года рождения, двигался со скоростью, которая не обеспечивала возможность постоянного контроля за движением. Из-за этого автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с "КамАЗом". Водитель "КамАЗа", мужчина 1984 года рождения, скончался от полученных травм до прибытия медиков. Управлявший "ISUZU" травм не получил, сообщают в пресс-службе региональной ГИБДД.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.



ГИБДД напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Водителям следует выбирать безопасную скорость движения с учетом погодных условий и дорожной ситуации.