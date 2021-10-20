Многотонная спецтехника самовоспламенилась в кузбасском селе

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы накануне в 17:20. Оказалось, что в селе Шарап Прокопьевского муниципального округа загорелся комбайн. На момент прибытия первого подразделения пожарных многотонная машина была полностью охвачена огнем.

К тушению привлекались семь человек и две единицы техники. Ликвидировать пожар удалось в 17:45, однако зерноуборочный комбайн "Дон-1500" успел полностью выгореть.

Предварительно установлено, что загорелась техника из-за неисправности электрооборудования.