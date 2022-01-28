Многотонная автоцистерна смяла иномарку в Кузбассе

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Серьезная авария с участием многотонного грузовика произошла в одном из городов Кемеровской области. Правоохранители раскрыли подробности журналисту AVOKADO.

Сегодня, 28 января, в социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлены последствия ДТП в Калтане. На кадрах видна смятая от удара иномарка и автоцистерна, передняя часть которой также пострадала от столкновения.

– На протяжении всего остального пути до Малышева Лога – ледяная колея, – отмечает автор публикации.

Согласно информации, полученной корреспондентом AVOKADO в ГИБДД Кузбасса, инцидент произошел в 9:15 на улице Колхозной. По предварительной информации, женщина за рулем Toyota Ractis не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с "КамАЗом". Водитель и пассажир Toyota в результате аварии получили травмы и отправлены в больницу.


Госавтоинспекция призывает автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения и придерживаться безопасной скорости с учетом дорожной ситуации.

Фото: Instagram / poik42

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