Многотонная автоцистерна смяла иномарку в Кузбассе

Сегодня, 28 января, в социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлены последствия ДТП в Калтане. На кадрах видна смятая от удара иномарка и автоцистерна, передняя часть которой также пострадала от столкновения.

– На протяжении всего остального пути до Малышева Лога – ледяная колея, – отмечает автор публикации.

Согласно информации, полученной корреспондентом AVOKADO в ГИБДД Кузбасса, инцидент произошел в 9:15 на улице Колхозной. По предварительной информации, женщина за рулем Toyota Ractis не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с "КамАЗом". Водитель и пассажир Toyota в результате аварии получили травмы и отправлены в больницу.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения и придерживаться безопасной скорости с учетом дорожной ситуации.