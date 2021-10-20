Многолетнее строительство больницы в Кузбассе завершится к 2023 году

Строительство городской больницы в Междуреченске началось еще в 1991 году, однако из-за недостатка финансирования откладывалось. Сейчас работы проводятся на средства из федерального бюджета. Строители уже закончили возведение основного здания и приступили к установке окон. В декабре будут начаты работы по внутренней отделке.
– Многопрофильная больница-стационар включит в себя современный диагностический центр, приемно-диагностическое отделение, отделения хирургии, травматологии, гинекологии, диализный центр, терапию, первичное сосудистое отделение и операционный блок, – рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в официальном Telegram-канале.
Объект планируют сдать к концу 2022 года.
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