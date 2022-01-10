Многоквартирный дом загорелся в Новокузнецке из-за неосторожности жильца

0
Фото:  

Сегодня ночью в южной столице Кузбасса загорелся пятиэтажный дом, из-за того, что в одной из квартир жилец нарушил правила пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Подробности AVOKADO сообщили в ГУ МЧС Кузбасса.

Сигнал о пожаре в пятиэтажном жилом доме на Пионерском проспекте в Новокузнецке поступил борцам с огнем в понедельник, 10 января, ночью около 1:04. На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на четвертом этаже шел густой черный дым.


Пожарные эвакуировали из строения по лестнице восемь человек, а также спасли от пламени одного жильца.

В результате возгорания в комнате обгорели вещи и мебель на площади 10 метров квадратных. По предварительным данным, огонь возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, — прокомментировали корреспонденту AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

На место происшествия выезжали 19 специалистов и пять единиц специальной техники. Ликвидировать пламя удалось в 1:25 по местному времени.


Ранее редакция интернет-журнала сообщала, что пожар в частном пансионате в Кемеровской области, унесший жизнь четырех человек, привел к уголовному делу. Оказалось, что директор загоревшегося пансионата ранее получал штраф за нарушение пожарной безопасности. Силовики уже задержали руководство.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32383

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined