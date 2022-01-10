Многоквартирный дом загорелся в Новокузнецке из-за неосторожности жильца

Сигнал о пожаре в пятиэтажном жилом доме на Пионерском проспекте в Новокузнецке поступил борцам с огнем в понедельник, 10 января, ночью около 1:04. На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на четвертом этаже шел густой черный дым.

Пожарные эвакуировали из строения по лестнице восемь человек, а также спасли от пламени одного жильца.

— В результате возгорания в комнате обгорели вещи и мебель на площади 10 метров квадратных. По предварительным данным, огонь возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, — прокомментировали корреспонденту AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

На место происшествия выезжали 19 специалистов и пять единиц специальной техники. Ликвидировать пламя удалось в 1:25 по местному времени.

Ранее редакция интернет-журнала сообщала, что пожар в частном пансионате в Кемеровской области, унесший жизнь четырех человек, привел к уголовному делу. Оказалось, что директор загоревшегося пансионата ранее получал штраф за нарушение пожарной безопасности. Силовики уже задержали руководство.