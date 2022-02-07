Многоквартирный дом загорелся в Новокузнецке из-за неосторожности

В Сети жители южной столицы Кузбасса поделились фотографиями с пожара в многоквартирном жилом доме на улице Обнорского. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 6 февраля. Судя по опубликованным в Instagram-сообществе кадрам, огонь возник в жилище на третьем этаже, с балкона которого валил густой черный дым.

После тревожного звонка, сигнал поступил спасателям в 10:24 по местному времени, на указанное место поспешили 16 человек и пять единиц специальной техники.

– В результате на балконе третьего этажа обгорели вещи на площади два м², а на балконе этажом выше огонь повредил лакокрасочное покрытие металлического профиля. Общая площадь возгорания 4 м², – прокомментировали AVOKADO в ГУ МЧС Кемеровской области.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.