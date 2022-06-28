Многоквартирный дом загорелся в Новокузнецке

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В Новокузнецке загорелась квартира в жилом двухэтажном доме. В ГУ МЧС по Кузбассу корреспонденту AVOKADO раскрыли подробности пожара.

На месте работали 13 пожарных и четыре единицы техники. Как уточнили AVOKADO в МЧС по Кузбассу, возгорание произошло на улице Старцева в поселке Степной Новокузнецкого городского округа. Вызов поступил в 22:59. На момент прибытия специалистов строение самостоятельно покинули 16 человек.

– В результате в одной из комнат квартир обгорели мебель и вещи б/у, пластиковый оконный проем. Общая площадь 12 "квадратов", – сказали AVOKADO в экстренных службах региона.

Предварительно, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем. Обошлось без жертв.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что ночью в кузбасском городе загорелась квартира в пятиэтажном доме. Пожар закончился смертью пожилого мужчины.

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