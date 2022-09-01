Многоквартирный дом загорелся в Кузбассе

По данным ГУ МЧС России по Кузбассу, в среду, 31 августа, в 15:35 на улице Королева в Осинниках произошел пожар в многоквартирном доме. На месте возгорания работали пять пожарных и две единицы техники. На момент прибытия спасателей из окна на втором этаже шел дым. Спасатели эвакуировали из здания троих граждан.
– В результате пожара в одной из квартир в комнате обгорела мебель и личные вещи на площади четыре "квадрата", – сказали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.
Обошлось без пострадавших. Ликвидировать пламя удалось в 15:43. Причина произошедшего устанавливается.
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