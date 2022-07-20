Многоквартирный дом загорелся в Кировском районе Кемерова

Минувшим вечером в 20:41 в квартире двухэтажного дома на улице Рекордная в Кировском районе Кемерова разгорелся пожар, в результате которого в жилище оказались уничтожены мебель и вещи. На тушение были отправлены 14 человек и четыре единицы спецтехники. К их прибытию из окна в подъезде вырывался плотный дым.

– Огнеборцы вывели на улицу 10 человек, двое из которых – дети. При эвакуации специалисты использовали спасательные устройства капюшонного типа, – прокомментировали AVOKADO в экстренных службах региона.

Ликвидировать возгорание удалось в 20:50. Общая площадь достигла четыре "квадрата". Обошлось без пострадавших. Предварительно, ЧП возникло из-за неосторожного обращения с огнем.