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Многоквартирный дом загорелся в Кировском районе Кемерова

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Бытовая неосторожность привела к пожару в многоквартирном доме, что в Кировском районе кузбасской столицы. Подробности корреспонденту AVOKADO озвучили в региональной ГУ МЧС.

Минувшим вечером в 20:41 в квартире двухэтажного дома на улице Рекордная в Кировском районе Кемерова разгорелся пожар, в результате которого в жилище оказались уничтожены мебель и вещи. На тушение были отправлены 14 человек и четыре единицы спецтехники. К их прибытию из окна в подъезде вырывался плотный дым.

– Огнеборцы вывели на улицу 10 человек, двое из которых – дети. При эвакуации специалисты использовали спасательные устройства капюшонного типа, – прокомментировали AVOKADO в экстренных службах региона.

Ликвидировать возгорание удалось в 20:50. Общая площадь достигла четыре "квадрата". Обошлось без пострадавших. Предварительно, ЧП возникло из-за неосторожного обращения с огнем.

Да!
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