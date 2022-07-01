Многоквартирный дом загорелся ночью в кузбасском городе

Сегодня ночью, 1 июля, прокопчане сообщили, что в одном из домов на улице Революции возникло возгорание. Подробности журналисту AVOKADO рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кузбассу.

К моменту прибытия первого подразделения, крыша многоквартирного нежилого дома горела открытым пламенем. Ликвидацией возгорания занялись 12 человек, использовалось три единицы техники. В результате пожара сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши на площади в 150 м², отметили специалисты в беседе с корреспондентом AVOKADO. Также огонь повредил комнаты в двух квартирах на площади в восемь "квадратов". Полностью потушить возгорание удалось в 04:26.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара будет установлена.