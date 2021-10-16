Многоквартирный дом загорелся ночью в Кемерове

Пожар произошел в многоквартирном доме на проспекте Шахтеров в областном центре. Из кадров, которые очевидцы события разместили в сети, следует, что огонь охватил квартиру на пятом этаже.

Тревожный сигнал борцы с огнем получили в 23:15 по местному времени. На тушение пламени были направлены семь автоцистерн и 24 человека. ас огонь

– Ночью загорелась квартира на пятом этаже в жилом доме. На момент прибытия пожарных открытым пламенем горели балконы на третьем и четвертом этажах, – рассказали подробности интернет-журналу AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

Общая площадь пожара составила 13 квадратных метров. До прибытия специалистов самостоятельно дом покинули 15 человек, а еще пять с опасного объекта эвакуировали пожарные.