Многоквартирный дом загорелся ночью в Кемерове

0
Фото:  

Дом загорелся ночью в Рудничном районе Кемерова, на месте работали несколько пожарных бригад, о чем AVOKADO рассказали в ГУ МЧС по Кузбассу.

Пожар произошел в многоквартирном доме на проспекте Шахтеров в областном центре. Из кадров, которые очевидцы события разместили в сети, следует, что огонь охватил квартиру на пятом этаже.


Тревожный сигнал борцы с огнем получили в 23:15 по местному времени. На тушение пламени были направлены семь автоцистерн и 24 человека. ас огонь

– Ночью загорелась квартира на пятом этаже в жилом доме. На момент прибытия пожарных открытым пламенем горели балконы на третьем и четвертом этажах, рассказали подробности интернет-журналу AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

Общая площадь пожара составила 13 квадратных метров. До прибытия специалистов самостоятельно дом покинули 15 человек, а еще пять с опасного объекта эвакуировали пожарные.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30158

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined