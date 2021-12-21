Многокилометровые пробки парализовали движение в Кемерове

Как следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки", заторы на дорогах Кемерова оцениваются в девять баллов.

Труднее всего автомобилистам проезжать на улице Нахимова, проспекте Шахтеров и Сосновом бульваре. Движение "встало" и на проспекте Кузнецком и улице Терешковой.

– Жуткие пробки на Радуге, – рассказали горожане в социальных сетях.

Отмечается, что сильный затор образовался на Логовом шоссе и на улице Сибиряков-Гвардейцев: сегодня на указанных участках произошло несколько ДТП.