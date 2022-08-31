Многокилометровая пробка парализовала движение возле Кемерова

Во "ВКонтакте" автолюбители пожаловались на мощную пробку, что растянулась на несколько километров в районе поворота от Березовского до города Кемерово.

‒ Это еще не всю пробку заснял, мы простояли полтора часа, а потом поехали, ‒ подписал публикацию интернет-пользователь.

Судя по видео, во время пути "встряли" десятки машин, среди которых пассажирские автобусы и фуры. Некоторые комментаторы предположили, что затор возник из-за проведения дорожного ремонта. Подобное происходит практически каждый день, а летом в жаркие дни было и вовсе невыносимо, подчеркнули водители.