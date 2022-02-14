Многодетная семья попала в смертельное ДТП на кузбасской трассе

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Правоохранители раскрыли журналисту AVOKADO подробности серьезной аварии с участием многотонного тягача, произошедшей в Юргинском районе.

Сегодня, 14 февраля, Агентство по защите населения и территории Кузбасса разместило фотографии с места ДТП близ села Поперечное в Юргинском районе. Специалисты рассказали, что они были вынуждены применить гидравлическое оборудование, чтобы извлечь водителя из поврежденной машины и передать его медикам. Подробности инцидента корреспонденту AVOKADO рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кузбасса.


ДТП произошло 12 февраля в 23:05 на трассе Новосибирск - Кемерово - Красноярск. Водитель автомобиля "Renault Fluence", 35-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "Scania" в составе полуприцепа. В легковом автомобиле при этом находились дети ‒ трехлетняя девочка, а также мальчики шести и девяти лет ‒ и их 37-летняя мать. Отец семейства, находившийся за рулем "Renault", в результате аварии скончался, сообщили журналисту AVOKADO в кузбасском ГИБДД. Пассажиры легковушки были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, водитель грузовика не пострадал.


По предварительной информации, причиной трагедии стало несоблюдение водителем "Renault" правил обгона. Дети перевозились с соблюдением правил. Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего.


Госавтоинспекция напоминает, что водители должны строго соблюдать правила обгона и совершать маневр только после того, как убедятся в его безопасности.

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