Многодетная новокузнечанка забыла маленькую дочь в автобусе

Новокузнечанка ехала в автобусе с шестью своими детьми. Когда семья выходила на остановке, горожанка забыла в салоне свою двухлетнюю дочь. Девочку заметила находившаяся там женщина и сообщила об оставшемся без присмотра ребенке правоохранителям.

Инспекторы ПДН доставили девочку в отдел полиции и связались с ее матерью. На женщину был составлен протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Собранные материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних.