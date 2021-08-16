В финале конкурса, проходившем в Москве, из 23 участниц со всей страны была выбрана одна обладательница звания "Миссис Россия -2021". Ею стала мать троих детей из Новокузнецка Анна Филиппова. Ранее она также получила титул в Кемеровской области, передает ТАСС.

Перед финалом конкурса Анна Филиппова заявляла, что идет именно за победой.

- Я по жизни считаю себя победителем и очень амбициозным человеком. Я, конечно, иду за победой и за лучшей версией себя! - приводит ее слова NewsNN.

Второе место и титул первой вице-миссис России были присвоены Заре Тлехусеж из Республики Адыгея, а на третье место заняла Кира Волкова из Ростовской области, которая также получила титул второй вице-миссис России.