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Многодетная мать из Новокузнецка завоевала титул "Миссис Россия-2021"

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В Москве подвели итоги всероссийского конкурса "Миссис Россия - 2021", победительницей которого стала новокузнечанка.

В финале конкурса, проходившем в Москве, из 23 участниц со всей страны была выбрана одна обладательница звания "Миссис Россия -2021". Ею стала мать троих детей из Новокузнецка Анна Филиппова. Ранее она также получила титул в Кемеровской области, передает ТАСС.


Перед финалом конкурса Анна Филиппова заявляла, что идет именно за победой.

- Я по жизни считаю себя победителем и очень амбициозным человеком. Я, конечно, иду за победой и за лучшей версией себя! - приводит ее слова NewsNN.

Второе место и титул первой вице-миссис России были присвоены Заре Тлехусеж из Республики Адыгея, а на третье место заняла Кира Волкова из Ростовской области, которая также получила титул второй вице-миссис России.

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