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Многочасовые задержки авирейсов произошла в аэропорту Новокузнецка

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В воздушной гавани южной столицы Кузбасса 13 августа задержались несколько рейсов из Москвы и Екатеринбурга.

Согласно данным сайта новокузнецкого аэропорта имени Б. В. Волынова, на вылет задерживаются сразу три рейса.


Самолет в московский аэропорт Домодедово по расписанию должен был вылететь в 06:40, однако его вылет состоялся лишь в 10:15. Авиарейс в Екатеринбург должен был покинуть Новокузнецк в 07:45. В настоящее время он проходит регистрацию и, согласно расчетному времени, вылетит лишь в 13:00. Еще один самолет в российскую столицу, в аэропорт Шереметьево, отстает от расписания на почти девять часов: время вылета по расписанию - 07:50, ожидаемое время вылета - 16:30.


Причиной задержек стало опоздание рейсов. Самолет из Домодедово прилетел с почти четырехчасовым отставанием от расписания, из Шереметьево - на почти девять часов, из Екатеринбурга - почти на шесть. Причем два последних на момент публикации новости находятся в пути.

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