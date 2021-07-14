Многочасовые очереди в кузбасских больницах появились из-за болеющих врачей

Жители Кузбасса обратили внимание властей на загруженность поликлиник и отсутствие записи к профильным специалистам. В настоящее время попасть на прием, по их словам, можно только по живой очереди, прождав несколько часов.

В социальной сети губернатора Кузбасса Сергея Цивилева пользователи в комментариях обратили внимание на высокую загруженность региональных пунктов медицинской помощи из-за чего люди вынуждены ожидать приема врача в длинных очередях, которые растягиваются на несколько часов.

При этом, со слов одной из жительниц области, предварительная запись на прием к терапевту в последнее время не ведется.

— Можно попасть к терапевту, если часа 4-5 отсидишь в живой очереди из 50 человек. И терапевту, который принял столько человек, уже самому помогать надо. Пока никуда не обращаешься, кажется, что все прекрасно, но это только обертка, — заявила возмущенная ситуацией подписчица.

На сообщение отреагировали представители Минздрава Кузбасса которые пояснили, что работу поликлиник тормозит обострившаяся в регионе ситуация с распространением коронавирусной инфекции среди населения.

— Проблема очередности в медучреждениях в настоящее время стоит сейчас особенно остро в связи с увеличением роста заболеваемости COVID-19, — прокомментировали специалисты.

Кроме того, по мнению властей, одной из причин является высокая заболеваемость среди врачей. Однако с проблемой долгого ожидания представители власти пообещали все-таки разобраться и в скором времени проблему долгого ожидания приема к врачу устранить.