В среду, 4 августа, в Рудничном районе Кемерова на улице Тульской произошел пожар, о чем стало известно из сообщений местных жителей в соцсетях. Очевидцы также поделились снимком с места событий, отметив большое количество прибывшей спецтехники.

— Пожар на Тульской, много пожарных машин с двух сторон. Надеюсь, все живы, — написал автор публикации.

В ГУ МЧС по Кузбассу сообщили Avoka.do, что в настоящее время огонь уже ликвидирован. По предварительным данным, никто из горожан не пострадал.