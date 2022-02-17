Мнимый директор похитил деньги микрофинансовой организации в Новокузнецке

Новокузнечанке, работающей в микрофинансовой организации, позвонил неизвестный мужчина, который представился директором компании. Мошенник попросил 35-летнюю женщину отправить деньги из кассы на указанные им реквизиты. Кассир выполнила просьбу собеседника и перевела ему 15 тысяч рублей. Затем новокузнечанка позвонила руководителю, чтобы убедиться, получил ли он платеж. Однако настоящий директор заявил, что не требовал перевода.

Сейчас правоохранители выясняют личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.