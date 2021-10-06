Мнимые медработницы обокрали 93-летнюю жительницу Новокузнецка

Жительница Новокузнецка 93 лет открыла дверь двум незнакомкам, представившимся работницами поликлиники. Они заявили, что пришли, чтобы обследовать пенсионерку. Пока одна женщина имитировала медицинский осмотр, ее напарница вытащила из тумбочки потерпевшей 50 тысяч рублей.

После обращения пенсионерки в полицию, правоохранители начали розыск подозреваемых. Автомобиль, на котором передвигались злоумышленницы, был остановлен на выезде из Новокузнецка, пассажиры и водитель доставлены в отдел полиции. Задержанные попытались запутать следствие: каждый брал вину за содеянное на себя. В итоге выяснилось, что хищение денег совершила 34-летняя жительница Алтайского края.

В отношении задержанной было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по этой статье ‒ лишение свободы на срок до пяти лет, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Отмечается, что злоумышленница заключена под стражу до окончания следствия. В отношении ее напарницы проводится проверка.