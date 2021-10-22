Мнимые электрики обокрали 79-летнего кемеровчанина

Сообщается, что к 79-летнему жителю столицы Кузбасса пришли двое мужчин и женщина. Незнакомцы представились сотрудниками управляющей компании и заявили, что собираются провести проверку электрооборудования в квартире пенсионера. После "проверки" визитеры ушли, а пожилой кемеровчанин заглянул в шкаф и не обнаружил там контейнера с денежными средствами в размере 86 000 рублей. Когда он обратился за разъяснениями к управляющей компании, мужчине заявили, что не направляли сотрудников для проверки электрооборудования.

Правоохранители начали работу по установлению подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", сообщают в пресс-службе ГУ МВД Росии по Кемеровской области. Максимальное наказание по этой статье ‒ пять лет лишения свободы.