Мнимая жрица любви выманила у кемеровчанина несколько тысяч рублей

Кемеровчанин, 25-летний мужчина, решил заказать услуги девушки по вызову, для чего нашел в Интернете соответствующее объявление и связался с женщиной по телефону. Они договорились о встрече, а затем "проститутка" попросила предоплату в размере двух тысяч рублей. После того, как кемеровчанин перевел деньги на указанный счет, женщина запросила семь тысяч рублей в качестве гарантии ее безопасности. Это требование мужчина также выполнил. Лишь после того, как злоумышленница попросила шесть тысяч рублей на такси, кемеровчанин понял, что его обманывают. Вернуть деньги мнимая жрица любви отказалась.

Сейчас правоохранители устанавливают личность подозреваемой. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Максимальная мера наказания по этой статье составляет пять лет лишения свободы.