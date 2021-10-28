Мнимая внучка выманила у новокузнецкой пенсионерки 600 тысяч рублей

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Пожилая жительница южной столицы Кузбасса лишилась 600 тысяч рублей после звонка мошенницы, представившейся внучкой пострадавшей.

На телефон 72-летней жительницы Новокузнецка поступил звонок с незнакомого номера. Звонившая назвала пенсионерку бабушкой и рассказала, что якобы сбила несколько человек. Для компенсации ущерба ей срочно требовался миллион рублей. Пожилая новокузнечанка ответила, что может передать только 600 тысяч, которые она хранила дома. Злоумышленница согласилась, и пенсионерка отдала деньги приехавшему к ней мужчине. После этого пожилая новокузнечанка позвонила внучке и выяснила, что никакого ДТП она не совершала и денег у бабушки не просила.

‒ В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемой, ‒ сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по этой статье ‒ шесть лет лишения свободы.

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