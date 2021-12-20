Мнимая соцработница лишила кузбасскую пенсионерку крупной суммы денег

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Пожилая жительница Кемеровской области потеряла свои накопления после визита незнакомки, представившейся социальной работницей.

Инцидент произошел в Новокузнецке. В квартиру к 85-летней местной жительнице пришла женщина, заявившая, что она является соцработницей. Незнакомка рассказала о надбавке к пенсии и бесплатном ремонте, которые причитаются пенсионерке, осмотрела комнату пожилой новокузнечанки и ушла. Спустя некоторое время потерпевшая решила проверить свои накопления, которые хранила под подушкой, однако денег на привычном месте не обнаружила. Всего из квартиры пенсионерки было похищено 90 000 рублей.


Правоохранители установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась 48-летняя жительница Томска, уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за хранение наркотиков, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Возбуждено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание ‒ пять лет лишения свободы.

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