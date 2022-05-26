Младенец с редкой патологией попал на операционный стол в Кемерове

Младенец с врожденный пороком развития легкого поступил в кемеровское медучреждение. Ребенок появился на свет всего месяц назад и не достиг возраста, когда подобное вмешательство проводится чаще всего. Однако врачи не могли медлить, так как кисты мешали младенцу дышать, и его состояние ухудшалось. После поступления в больницу ребенка даже пришлось подключить к аппарату ИВЛ.
В ходе операции маленькому пациенту удалили нижнюю долю пораженного легкого, сообщают в пресс-службе КОДКБ. Благодаря использованию малоинвазивного метода, операция прошла бескровно.
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