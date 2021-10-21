Младенец оказался заперт один в машине в Кемерове

Как оказалось, женщина посадила в детское кресло своего девятимесячного сына, а ключи от транспорта положила на водительское сиденье. Однако когда двери автомобиля захлопнулись, то сработала функция бесключевого доступа и ребенок оказался заблокирован в машине.

Инцидент произошел в городе Кемерово в одном из дворов по проспекту Кузнецкий. Для вызволения маленького мальчика из автомобиля специалистам потребовалось несколько минут.

Пребывание в запертой машине не сказалось на самочувствии несовершеннолетнего, после освобождения специалисты передали его родительнице.