Младенец оказался заперт один в кузбасской квартире

Молодая мама из Юрги на несколько минут вышла на лестничную площадку. В это время случайно захлопнулась дверь и сработал замок. Как итог: местная жительница оказалась в подъезде, а в жилище без присмотра взрослых остался ее годовалый малыш.
‒ Спасатели Юргинского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента, открыли дверь, ‒ уточнили специалисты.
Отмечается, что родители несовершеннолетнего от помощи медицинских работников отказались.
Фото: ВКонтакте / "Агентство-По-Защите Населения-И-Территории-Кузбасса"
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