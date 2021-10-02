Мия Кузнецова из Кемерова после сбора 150 млн рублей получила укол от СМА

Семья малолетней девочки с СМА о событии рассказала в социальных сетях. Так, накануне они разместили в Instagram-аккаунте новый пост, в котором заявили о получении долгожданного препарата за 150 миллионов рублей.

– Это свершилось!!! Сегодня нам ввели Золгенсму. Сегодня передовые разработки всего человечества в области генной инженерии вступают в битву за жизнь нашей маленькой крохи, – прокомментировала женщина.

Она отметила, что специалисты уже ввели спасительное лекарство ребенку и в тексте публикации выразила благодарность всем людям, которые принимали участие в сборе денег на необходимый для жизни малышки препарат. Без помощи неравнодушных чудо бы не случилось, заключила воодушевленная родительница.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что Тулеев попросил жителей региона отправить деньги на лечение девочки с СМА. Кроме того, кузбассовцы предложили направить деньги с салюта на День шахтера на лечение детей.