Мия Кузнецова из Кемерова после сбора 150 млн рублей получила укол от СМА

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Родители больной СМА девочки из кузбасской столицы сообщили, что малышка получила дорогостоящий укол Zolgensma от недуга.

Семья малолетней девочки с СМА о событии рассказала в социальных сетях. Так, накануне они разместили в Instagram-аккаунте новый пост, в котором заявили о получении долгожданного препарата за 150 миллионов рублей.

– Это свершилось!!! Сегодня нам ввели Золгенсму. Сегодня передовые разработки всего человечества в области генной инженерии вступают в битву за жизнь нашей маленькой крохи, – прокомментировала женщина.

Она отметила, что специалисты уже ввели спасительное лекарство ребенку и в тексте публикации выразила благодарность всем людям, которые принимали участие в сборе денег на необходимый для жизни малышки препарат. Без помощи неравнодушных чудо бы не случилось, заключила воодушевленная родительница.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что Тулеев попросил жителей региона отправить деньги на лечение девочки с СМА. Кроме того, кузбассовцы предложили направить деньги с салюта на День шахтера на лечение детей.

Да!
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