Митинги в память о погибших на "Листвяжной" пройдут в Кузбассе 3 декабря

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Власти кузбасских городов анонсировали мероприятия, посвященные памяти жертв ЧП на шахте "Листвяжная".

Накануне стало известно, что завтра, 3 декабря, на территории региона пройдут митинги в память о погибших во время инцидента на "Листвяжной". Мероприятия состоятся в 8:21, так как именно в это время на беловской шахте произошел взрыв, который привел к смерти 51 жителя региона, сообщают сотрудники городских администраций. С момента трагедии пройдет ровно девять дней.


Цветы в честь погибших шахтеров и спасателей предлагается возлагать к памятникам и мемориалам. Кроме того, в кузбасских храмах, согласно распоряжению № 28 Кузбасской митрополии, пройдут панихиды, а в 8:21 будет совершен трехминутный колокольный звон в память о жертвах инцидента на шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь").


Напомним, что взрыв и задымление на "Листвяжной" произошли 25 ноября. Жертвами стали 46 горняков и пятеро спасателей. На сегодня большая часть погибших остаются под землей, так как обстановка не позволяет поднять тела на поверхность. Ранее редакция AVOKADO писала об отмене праздничных мероприятий в Белове из-за трагедии на шахте "Листвяжная".

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