На сайте правовой информации России появилось распоряжение о разовой финансовой помощи погибшим и получившим вред здоровью во время аварии на шахте "Листвяжная" в Белове.

Согласно документу, подписанным председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, из бюджета выделено 10, 95 миллиона рублей.

Из них 750 000 рублей получат семьи погибших и 10,2 миллиона в общей сложности дойдут до пострадавших.

Напомним, ранее 25 ноября поступила информация о взрыве на шахте "Листвяжная". В результате ЧП погиб 51 человек.