Событие состоится в понедельник, 28 февраля, в 19:00

"MIRROR OF ENIGMA" GREGORIAN OPERA

Таинственное Средневековье, время контрастов и противоречий: войн и великих открытий, рыцарских подвигов и коварных интриг, торжества красоты и мрачных легенд в грандиозном шоу Gregorian Opera "Mirror of Enigma"!

Когда заканчиваются игры за престол, из тени выходит настоящая Королева и ей принадлежит весь мир. Кто она – невинный ангел или порочный демон, закончится ли вечное противостояние мужского и женского, силы и красоты?

Аутентичное живое исполнение собственных авторских произведений и любимых хитов "DepecheMode", "DuranDuran", "Enigma", "LimpBizkit", "TheBeatles", "Rammstein", мистика григорианского хорала, непередаваемая красота европейской готики, многогранность нью-эйджа оставляют Gregorian Opera "Mirror of Enigma" в ряду лучших мировых шоу.

Виртуозная игра музыкантов, магия голосов хора "Enchanted Voices" и уникальный вокал Ksana восхищают:"Красиво, душевно, поражающе! Нереальный восторг! Это не концерт, это магическая инсталляция!", "Сегодня на сцене Кремлевского дворца происходило волшебство и очарование, невероятные сочетания звука, света, декораций и образов артистов".

Это шоу для всех, кто любит хорошую музыку, ценит высокое мастерство и профессионализм артистов, открыт смелым экспериментам. Шоу "Mirror of Enigma" уже покорило тысячи зрителей, вызвало миллион различных эмоций и чувств, но только не равнодушие!

12+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.