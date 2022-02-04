Мировые хиты в исполнении хора: шоу "MIRROR OF ENIGMA" в Филармонии Кузбасса

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Контрасты и противоречия раскроются в грандиозном шоу Gregorian Opera "Mirror of Enigma" на сцене Государственной Филармонии Кузбасса.

Событие состоится в понедельник, 28 февраля, в 19:00


"MIRROR OF ENIGMA" GREGORIAN OPERA

Таинственное Средневековье, время контрастов и противоречий: войн и великих открытий, рыцарских подвигов и коварных интриг, торжества красоты и мрачных легенд в грандиозном шоу Gregorian Opera "Mirror of Enigma"!

Когда заканчиваются игры за престол, из тени выходит настоящая Королева и ей принадлежит весь мир. Кто она – невинный ангел или порочный демон, закончится ли вечное противостояние мужского и женского, силы и красоты?


Аутентичное живое исполнение собственных авторских произведений и любимых хитов "DepecheMode", "DuranDuran", "Enigma", "LimpBizkit", "TheBeatles", "Rammstein", мистика григорианского хорала, непередаваемая красота европейской готики, многогранность нью-эйджа оставляют Gregorian Opera "Mirror of Enigma" в ряду лучших мировых шоу.


Виртуозная игра музыкантов, магия голосов хора "Enchanted Voices" и уникальный вокал Ksana восхищают:"Красиво, душевно, поражающе! Нереальный восторг! Это не концерт, это магическая инсталляция!", "Сегодня на сцене Кремлевского дворца происходило волшебство и очарование, невероятные сочетания звука, света, декораций и образов артистов".


Это шоу для всех, кто любит хорошую музыку, ценит высокое мастерство и профессионализм артистов, открыт смелым экспериментам. Шоу "Mirror of Enigma" уже покорило тысячи зрителей, вызвало миллион различных эмоций и чувств, но только не равнодушие!


12+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
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