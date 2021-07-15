Минздрав заявил о приостановлении поставок "КовиВак" в Кузбасс

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Замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова в ходе эфира заявила о прекращении поставок вакцины от российского производства "КовиВак". Препарат уже закончился в некоторых медучреждениях области, а прибытия новой партии в ближайшее время не предвидится.

Абросова во время брифинга сообщила, что несмотря на стабильные поставки вакцины в Кемеровскую область "КовиВак" в ближайшие две недели на территорию региона завозить не будут.


Также она отметила, что с начала текущей недели в Кузбасс поступило 1560 доз вакцин против китайского вируса, которые уже распределены по 175 стационарным пунктам вакцинации шахтерского края.


По подсчетам на одну медицинскую организацию пришлось от 10 до 50 доз препарата. Медики начали прививать им желающих в минувшую среду, 14 июля.

– Есть некоторые организации, которые за вчера полностью израсходовали свои 10-20 доз вакцины, – отметила Абросова.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что более 333 тысяч кузбассовцев привились от COVID-19.

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