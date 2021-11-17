Минздрав высказался о принуждении беременной жительницы Кузбасса к вакцинации от COVID-19

Беременная жительница Кузбасса в Сети пожаловалась на принуждение к вакцинации. С ее слов, врачи настойчиво предлагали ей привиться от COVID-19, а после отказа не предоставили медицинский отвод от препарата. Соответствующее сообщение появилось в открытом доступе накануне вечером, 16 ноября.

– Сегодня в женской консультации мне отказали в медотводе. Беременность 12 недель. Сказали, пришел приказ, что вакцинируют всех вне зависимости от срока беременности. Т.е. даже когда у ребенка еще не все органы заложены, – она поделилась историей.

Также в тексте публикации девушка выразила беспокойство, что без QR-кода ее не примут в родильном отделении. При этом автор в посте указала, что ранее беременным дамам прививки не ставили, а исключение делали только при вакцинации от сезонного гриппа и то, только по желанию будущей роженицы.

На обращение гражданки отреагировали представители регионального Министерства здравоохранения. Специалисты пояснили, что решение о выдаче справки о медотводе принимается врачебной комиссией больницы и действует не более 30 дней, после чего требуется повторная консультация.