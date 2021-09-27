Минздрав России провалил большую часть госпрограммы

Накануне СП России опубликовала отчет о результатах внешней проверки исполнения федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

По итогам проверки выяснилось, что Минздрав России не смог выполнить три из четырех направлений государственной программы. Получилось снизить лишь показатели младенческой смертности, а вот смертность населения трудоспособного возраста, а также смертность от болезней системы кровообращения и новообразований осталась на высоком уровне.

Сообщается, что данная ситуация была вызвана тяжелым эпидемическим положением прошлого года, в связи с которым возникли трудности с оказанием плановой медицинской помощи, проведением диспансеризации населения и снабжением лекарственными препаратами. В отчете СП отмечается, что услуги в сфере здравоохранения были труднодоступны и оказывались на неудовлетворительном уровне, о чем свидетельствуют данные статистики.