Минздрав России провалил большую часть госпрограммы

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Счетная палата РФ опубликовала отчет, в котором приводит данные о недостаточно эффективной работе Министерства здравоохранения.

Накануне СП России опубликовала отчет о результатах внешней проверки исполнения федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".


По итогам проверки выяснилось, что Минздрав России не смог выполнить три из четырех направлений государственной программы. Получилось снизить лишь показатели младенческой смертности, а вот смертность населения трудоспособного возраста, а также смертность от болезней системы кровообращения и новообразований осталась на высоком уровне.


Сообщается, что данная ситуация была вызвана тяжелым эпидемическим положением прошлого года, в связи с которым возникли трудности с оказанием плановой медицинской помощи, проведением диспансеризации населения и снабжением лекарственными препаратами. В отчете СП отмечается, что услуги в сфере здравоохранения были труднодоступны и оказывались на неудовлетворительном уровне, о чем свидетельствуют данные статистики.

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